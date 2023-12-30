Президент Казахстана подписал поправки по вопросам недропользования и экологии

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", сообщила пресс-служба Акорды.





Текст закона публикуется в печати.





Напомним, 26 декабря сенаторы рассмотрели во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", который направлен на совершенствование законодательства в соответствующей сфере.





В частности, закон позволит улучшить условия проведения операций по недропользованию, включая оперативный переход на практические геологоразведочные работы, сокращение сроков экспертиз на 8-12 месяцев, устранение административных издержек более чем в два раза.





По итогам обсуждения норм закона сенаторы концептуально его одобрили, вместе с тем приняв решение внести в него ряд поправок.





Предложенные сенаторами изменения коснулись внедрения международных стандартов по процедурам проверки отчетов уполномоченным органом по изучению недр. Также предусмотрены изменения, касающиеся усиления ответственности за сокрытие сведений о недрах и недропользовании в отчетности.





Изменения предусматривают совершенствование отдельных положений закона. В частности, в документе содержатся нормы, призванные улучшить инвестиционную привлекательность в сфере недропользования и обеспечить эффективность политики в данном направлении. Полагаем, что данный закон будет способствовать бережному использованию недр в нашей стране", - сказал Маулен Ашимбаев, комментируя поправки в закон.