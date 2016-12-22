Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам обязательного медстрахования

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования", сообщила пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе, закон направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования, передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, документ предусматривает изменение сроков начала уплаты отчислений и взносов в Фонд социального медицинского страхования и, соответственно, перенос сроков начала функционирования всех процессов системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как ранее сообщило Министерство здравоохранения и социального развития РК, начало перечисления взносов от государства в Фонд перенесено с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.

Срок начала отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в Фонд планируется перенести с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года. Выплаты из Фонда за оказание медицинской помощи в системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 года. Права физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, предусмотренные статьями 5, 6 и 7 закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", также будут реализовываться с 1 января 2018 года.

Кроме того, законом вносятся изменения и дополнения в закон РК "Об образовании" в части передачи функций медицинского обслуживания обучающихся в организациях среднего образования, не относящихся к интернатным, из системы образования в систему здравоохранения, то есть к поликлиникам.

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