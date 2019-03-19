Президент Казахстана подписал указы о назначении послов ряда стран

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указы о назначении послов ряда стран, передает Kazakhstan Today.

Указами главы государства назначены: Кайрат Абдрахманов - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Швеции; Берик Арын - чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем РК при Организации исламского сотрудничества; Дархан Сатыбалды - чрезвычайным и полномочным послом РК в Узбекистане; Аскар Тажибаев - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Таджикистане.

Кроме того, указами главы государства освобождены: Дастан Елеукенов от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Швеции, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Дания по совместительству; Бакыт Батыршаев от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Бахрейн по совместительству; Ерик Утембаев от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

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