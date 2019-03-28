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Президент Казахстана подверг критике ненужные траты в бюджете

27.03.2019, 14:19 7561
Президент Казахстана подверг критике ненужные траты в бюджете
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике ненужные траты в бюджете и поручил пересмотреть подходы к его формированию, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня в ходе совещания в Акорде Токаев заслушал отчеты членов правительства по социально-экономическому развитию страны. 
 

Во время обсуждения президент Казахстана К. Токаев подчеркнул, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования", - написал Уали в Facebook.

 
Далее он процитировал главу государства: "В первую очередь растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируется. Второе - это "непроизводительные расходы" бюджета. Очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Не в этом году, но в следующем обязательно".
 

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