Президент Казахстана подверг критике ненужные траты в бюджете

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике ненужные траты в бюджете и поручил пересмотреть подходы к его формированию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня в ходе совещания в Акорде Токаев заслушал отчеты членов правительства по социально-экономическому развитию страны.

Во время обсуждения президент Казахстана К. Токаев подчеркнул, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования", - написал Уали в Facebook.

Далее он процитировал главу государства: "В первую очередь растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируется. Второе - это "непроизводительные расходы" бюджета. Очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Не в этом году, но в следующем обязательно".

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