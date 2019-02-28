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Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана поручил акимам "быть ближе к народу", передает Kazakhstan Today.

Акимам нужно быть ближе к народу и делать все возможное для его блага. У нас есть различные программы, выделены достаточные ресурсы, однако люди не видят конкретных результатов. Такое положение дел недопустимо. Правительство и акимы всех уровней должны реально решать все социальные проблемы в конструктивном ключе, без популизма и погони за показателями. Каждый регион стратегически важен", - сказал Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на очередном съезде партии "Нур Отан". Текст выступления опубликован на сайте Акорды.

Глава государства поручил начать реализацию региональной политики, направленную на улучшение качества жизни по всей стране.

У нас все еще заметны "разрывы" в региональном развитии. Почему в одних областях дороги хорошие, а в других - плохие? Почему где-то ЖКХ функционирует стабильно, а где-то дает сбои? Получается, что есть акимы, которые действительно работают, знают и решают проблемы людей. Но есть и те, которые избегают общения с населением и игнорируют реальные нужды и потребности жителей регионов", - отметил президент.

Глава государства проинформировал, что в Казахстане построили и реконструировали более 12,5 тыс. километров автомобильных и 2,5 тыс. километров железных дорог, морские порты.

Построенные автобаны важны, но еще важнее дорога до дома. Расширение сети современных местных дорог - это ключевая задача правительства, исполнение которой необходимо контролировать партии. Поручаю дополнительно выделить на эти цели 350 млрд тенге. Данные меры к 2025 году помогут улучшить состояние 95% автодорог областного и районного значения", - сказал Назарбаев.

Он поручил модернизировать все объекты региональной транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы.

Для решения проблем окраин крупных городов - Астаны, Алматы и Шымкента, по словам президента РК, будет выделено дополнительно 90 млрд тенге на 2019-2021 годы. На развитие малых и моногородов будет также ежегодно предоставляться дополнительно по 10 млрд тенге в ближайшие три года.

Важнейшими приоритетами названы обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведение масштабной газификации.

На обеспечение водоснабжения и водоотведение поручаю дополнительно выделить 140 млрд тенге. Это позволит решить проблемы в этой сфере более чем для 2,2 млн человек. Поручаю также дополнительно выделить около 190 млрд тенге на газификацию и электроснабжение. Эти меры позволят охватить газоснабжением 1,1 млн человек, а также значительно повысить надежность регионального электроснабжения. Поручаю правительству предусмотреть для этих целей порядка 920 млрд тенге на 2019-2021 годы", - заявил глава государства.

По его словам, необходимо улучшить благосостояние 7,5 млн жителей села. Правительству совместно с акимами и маслихатами поручено провести отбор сел, имеющих перспективы, и развивать там социальную сферу, создавать интернаты.

Мы должны превратить наши села в точки роста и устойчивого развития. Необходимо перенять опыт КНР по развитию на селе бизнеса по производству товаров народного потребления, переработке сельхозпродукции и так далее. Там нужно возводить жилье, строить дороги, коммуникации, социальные объекты, развивать малый и средний бизнес. И сюда будут стремиться люди из неперспективных сельских населенных пунктов. У села есть потенциал зарабатывать и достойно жить", - резюмировал президент РК.

Он поручил правительству разработать предложения по реализации специального проекта "Ауыл - Ел бесігі" и обеспечить его финансирование в размере 90 млрд тенге на 2019-2021 годы.

Все указанные выше направления и проекты имеют комплексный характер, связаны с долгосрочными целями партии и уже скоро принесут осязаемую пользу людям. На их реализацию в ближайшие три года из бюджета дополнительно будет выделено более 2 трлн тенге. Данные средства должны быть изысканы за счет кардинального улучшения таможенного администрирования и оптимизации бюджетных расходов. При этом необходимо исключить финансирование неприоритетных, дорогостоящих мероприятий на местах. Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет 1 трлн тенге. Также нужно выделить из Национального фонда дополнительно 1 трлн 350 млрд тенге в течение 2019-2021 годов", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что новому кабинету министров, всем акимам нужно немедленно приступить к реализации озвученных поручений.

Каждый член правительства и акимы будут нести персональную ответственность и лично отвечать за результаты работы", - заверил Назарбаев.

Он подчеркнул, что партия "Нур Отан" должна активно включиться в решение повседневных вопросов населения и что усилить данную работу призван проект "Халыкка комек".

Важно усилить работу общественных приемных партии. Фактически они должны стать "единым окном" помощи для наших граждан по принципу "здесь и сейчас". В этом вопросе не должно быть бюрократических проволочек. Это должно касаться не только государственных льгот, но и адресной помощи, оказываемой волонтерами и предпринимателями-меценатами. Все филиалы "Нур Отан" должны быть ориентированы прежде всего на эту работу. Партия должна представлять интересы всех слоев населения и выступать в качестве ключевого связующего звена между гражданами и государством", - напомнил президент РК.

Он поручил партии "Нур Отан" совместно с администрацией президента создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ и на партийной площадке ежеквартально заслушивать представителей ответственных госорганов о ходе реализации госпрограмм.

Отчеты будут докладываться мне. На основе них будем делать соответствующие выводы", - заключил глава государства.

В выступлении президента также прозвучало поручение увеличить расходы на службу общественного здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь с 40 до 60% от общего объема финансирования здравоохранения. На развитие сферы здравоохранения поручено дополнительно выделить около 120 млрд тенге.

В результате повысится качество и доступность оказания стационарной медицинской помощи в семи регионах с охватом порядка 100 тыс. пациентов в год", - сказал президент РК.

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