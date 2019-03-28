Президент Казахстана поручил акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, передает Kazakhstan Today.

"Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией", - сообщил президент.

Он отметил, что обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у 4 есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль - в 7 регионах.

Выстраивание конструктивного диалога на встречах с населением показало, что многие проблемные вопросы могут быть решены акиматами на должном уровне. Это повышает доверие граждан к институтам власти. Акимы регионов должны не только на отчётных встречах, но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что на современном этапе развития общества умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитики становится неотъемлемым требованием к каждому руководителю.

Вы сами видите, что иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке. Поэтому необходимо на базе Академии госуправления внедрить соответствующие курсы и направлять на них всех чиновников, которые активно взаимодействуют с населением. Поручаю акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования. Крайне важен личный контакт руководства регионов с гражданами. Это касается акимов всех уровней, от сельского до областного акима", - заявил глава государства.

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