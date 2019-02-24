Президент Казахстана поручил решить вопрос импортозамещения продуктов питания

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня на расширенном заседании правительства поручил заместителю премьер-министра - министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву заменить импортные продовольственные продукты отечественными, чтобы не было их подорожания, передает Kazakhstan Today.

"Импорт продовольственной продукции повышает цены внутри страны, мы все виды сельхозпродукции производим. Нужно скрупулезно взяться и по каждому продукту обеспечить внутренние потребности. Переработанное мясо завозим, молоко из Беларуси завозим! Хорошо, если завозим ту продукцию, которой у нас нет, но ведь даже сахар мы завозим. Почему мы не изготавливаем то, что мы можем?", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz .

В свою очередь, Шукеев рассказал о том, какие продукты в настоящее время импортируются в Казахстан.

"Из самых основных продуктов мы импортируем сахар, потребляем порядка 500 тыс. тонн. Яблоки, фрукты, молочные продукты, масло, колбасы. Но это, в принципе, не делает погоду", - ответил он.

Президент Казахстана настоял, что соответствующую работу необходимо провести.

"Не делает погоду, но делает повышение цен для народа, потому что завозится издалека, но мы можем это произвести. Давай целенаправленно поработаем, что для этого нужно?", - спросил президент.

Шукеев отметил, что в Казахстане как минимум идет строительство двух сахарных заводов.

"Определенные планы есть, по молоку нам надо просто сырье увеличить, мы завод увеличили - и закроем эту потребность. По объему молока мы пока импортозависимые, быстро растем, нам надо миллион тонн дополнительно произвести", - отчитался Шукеев.

Президент отметил, что дополнительно в Астане нужно построить завод по производству колбасы. "Сколько раз я уже об этом говорю?" - заметил президент.

Глава МСХ пообещал, что в 2019 году завод будет запущен, наряду с другими крупными перерабатывающими предприятиями, которые значительно повысят производительность в сельском хозяйстве.

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