Президент Казахстана посетил Центр энергоэффективности в Актобе

Глава государства ознакомился с работой центра, основными задачами которого являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения пользованию ими для обеспечения жилых домов горячей водой, теплом и электричеством, сообщила пресс-служба Акорды.
Здание Центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, а также ветрогенераторами. Здесь размещены и функционируют Центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, ЦОН, Центр оперативного управления ДВД области, аппарат акима района "Алматы" Актобе.
Нурсултан Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике "зеленых" технологий, которые были продемонстрированы на международной выставке "ЭКСПО-2017".
Кроме того, аким города Актобе проинформировал главу государства о ходе развития областного центра и исполнении поручений, в том числе создания Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города.
В завершение президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию Актобе.
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