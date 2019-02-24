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Президент Казахстана посетил Центр энергоэффективности в Актобе

16.10.2018, 13:13 6073
Актобе. 16 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Центр энергоэффективности в Актобе, передает Kazakhstan Today.

Глава государства ознакомился с работой центра, основными задачами которого являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения пользованию ими для обеспечения жилых домов горячей водой, теплом и электричеством, сообщила пресс-служба Акорды.

Здание Центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, а также ветрогенераторами. Здесь размещены и функционируют Центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, ЦОН, Центр оперативного управления ДВД области, аппарат акима района "Алматы" Актобе.

Нурсултан Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике "зеленых" технологий, которые были продемонстрированы на международной выставке "ЭКСПО-2017".
Кроме того, аким города Актобе проинформировал главу государства о ходе развития областного центра и исполнении поручений, в том числе создания Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города.

В завершение президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию Актобе.

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