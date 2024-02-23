22.02.2024, 08:29 56516
Президент Казахстана посетил церемонию открытия "Игр будущего"
Фото: Акорда
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Казань. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего", сообщает Акорда.
Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.
Формат турнира, основанного на фиджитал-концепции, предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды. В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.
После церемонии президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс "Казань Экспо", в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, фиджитал-лабораторию, а также рассказали об особенностях инновационного фиджитал-движения, объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).
На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".
Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.
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22.02.2024, 21:16 25286
Налоговики рассказали, как декларировать наличные, подарки и животных
Стартовал третий этап всеобщего декларирования
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
Департамент государственных доходов по Алматы предоставил разъяснение некоторых вопросов по декларированию задолженности, наличных денег, подарков и животных.
Декларирование задолженности физического лица
Одним из условий при заполнении "входной" декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.
Граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату физическому лицу другими лицами.
Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.
Декларирование наличных денег
При декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
Необходимо максимально полно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Декларирование другого имущества и подарков
Граждане в декларации по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 3,45 млн тенге (1 000 МРП) за единицу.
К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Казахстане, так за рубежом, например культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства.
Ценные подарки декларируются, если они получены в виде:
- недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;
- наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
- доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота;
- другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должна быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Декларирование животных и птиц
В декларации об активах и обязательств граждане по желанию могут задекларировать животных и птиц, стоимость которых превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун.
Ранее налоговики ответили на самые распространенные вопросы по всеобщему декларированию имущества.
22.02.2024, 21:03 26371
Руководство АО "НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз"
Участники обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов
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Актау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) провело традиционную встречу с представителями ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников", сообщает пресс-служба КМГ.
На встрече стороны подвели производственные и социально-экономические итоги 2023 года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.
Представители профсоюзов позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана. В частности, для решения вопроса дефицита питьевой воды на западе страны "КазМунайГаз" в декабре 2023 года завершил первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, что увеличило его пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, в сентябре 2023 года дан старт строительству опреснительного завода в поселке Кендерли. Также национальная компания приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе.
Участники также обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов, среди которых: оплата труда, приобретение и модернизация нефтепромыслового оборудования, обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительство и ремонт хозяйственно-бытовых комплексов и другие вопросы.
Отдельно остановились на проекте реабилитации месторождения Узень, основных вызовах и технологических сложностях при его реализации. Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.
22.02.2024, 19:22 32846
Жаркешов доложил Токаеву о введении в эксплуатацию нового газового месторождения
Фото: Акорда
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту было доложено о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.
Как сообщил Санжар Жаркешов, группой компаний QazaqGaz построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, которые имеют социальное и экономическое значение для развития регионов.
Глава государства был проинформирован о работе по газификации страны: в 11 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек. Также за 2023 год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге. Вместе с тем АО "НК "QazaqGaz" в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.
Кроме того, президенту была представлена информации о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли.
22.02.2024, 11:11 52156
Президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия
Фото: Акорда
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания королевства, сообщает пресс-служба Акорды.
Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь добивалась высоких целей под Вашим руководством. Мы рассматриваем королевство как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Убежден, что наше взаимодействие, основанное на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге, будет и впредь способствовать укреплению обоюдовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу - счастья и процветания.
Ранее президент Казахстана поздравил нового президента Финляндии.
21.02.2024, 19:10 82991
Президент Казахстана принял генерального директора "Татнефти"
"Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли
Фото: Акорда
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Казань. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиля Маганова в ходе встречи представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о перспективах реализации совместных проектов в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров нашей страны в энергетической отрасли.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань.
21.02.2024, 18:52 82991
В акимате Алматы появятся два новых управления
Создание новых управлений не предполагает увеличения штатной численности
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения эффективного регулирования в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки и качественного развития комфортной городской среды в акимате Алматы появятся два новых управления.
Как сообщили в пресс-службе акимата, маслихат города в ходе внеочередной XIV сессии утвердил создание управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки, а также управления развития общественных пространств.
Основная задача первого управления заключается в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координации департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности.
Работа этого управления позволит качественно проводить сейсмоаудит, выработать единую систему мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также решить вопросы государственного регулирования в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки", - отметил руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов.
Он подчеркнул, что по результатам сейсмоаудита, который будет завершен до конца 2024 года, планируется принятие комплекса мер по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы.
Управление развития общественных пространств обеспечит координацию работы управлений и районных акиматов города в части соблюдения единых принципов и подходов, разработки концепций модернизации, строительства и благоустройства общественных пространств", - добавил Бейбут Шаханов.
В акимате отметили, что создание новых управлений не предполагает увеличения штатной численности, поскольку они формируются за счет оптимизации других управлений и аппаратов районных акиматов, и не требует выделения дополнительных бюджетных средств.
21.02.2024, 17:51 86086
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Казань
Фото: Акорда
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Казань. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч", - говорится в сообщении.
Напомним, на церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.
21.02.2024, 14:52 72321
Китай и Астанинский хаб расширяют сотрудничество в рамках развития китайско-центральноазиатской сети академий госуправления
В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов и исполнительный вице-президент Китайской национальной академии госуправления Си Чунтао обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-центре "Казахстан".
Приветствуя делегацию, Алихан Байменов отметил, что Китай активно участвует и поддерживает инициативы хаба.
В свою очередь Си Чунтао отметил, что форум "Традиции цивилизации и путь модернизации", проведенный в ноябре прошлого года в Пекине, и создание в его рамках китайско-центральноазиатской сети академий госуправления стали одним из первых механизмов реализации решений, принятых на саммите лидерами Китая и стран Центральной Азии в Сиане.
Он подчеркнул, что Китайская национальная академия готова укреплять сотрудничество с Астанинским хабом госслужбы и соответствующими институтами. В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае.
Учитывая имеющийся успешный опыт хаба в области создания альянса практиков, было предложено создание альянса практиков среди ответственных за разработку обучающих программ в академиях для регулярного обмена опытом и знаниями по принципу "равный с равным". Наряду с этим было предложено проведение специальных исследований и издание кейс-стади по опыту Китая, а также создание специальной рубрики в журнале хаба для публикации статей ученых стран - участниц сети", - сказано в материале пресс-центра.
Китайская сторона высоко оценила динамику сотрудничества и потенциал платформы хаба в расширении деятельности китайско-центральноазиатской сети академий госуправления в регионе и за ее пределами. Участники встречи также выразили готовность к продолжению сотрудничества по реализации совместных инициатив.
В 2023 году было подписано соглашение по созданию китайско-центральноазиатская сети академий госуправления, в состав которой вошли госучреждения шести стран (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан), включая хаб. Цель сети - обмен опытом и знаниями в области трансформации госуправления, включая вопросы подготовки и переподготовки кадров", - проинформировали в пресс-центре.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?