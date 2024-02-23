Президент Казахстана посетил церемонию открытия "Игр будущего"

Фото: Акорда

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Казань. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего", сообщает Акорда.





Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.





Формат турнира, основанного на фиджитал-концепции, предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды. В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.





После церемонии президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс "Казань Экспо", в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".





В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, фиджитал-лабораторию, а также рассказали об особенностях инновационного фиджитал-движения, объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).





На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".





Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.