Президент Казахстана посетил выставку промпредприятий в Казани

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Президент Казахстана посетил выставку промпредприятий в Казани15.06.2018
Государство  17:13

Казань. 15 июня. Kazakhstan Today - В ходе рабочего визита в Республику Татарстан (Российская Федерация) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил выставку промышленных предприятий, передает Kazakhstan Today.

Главе государства была представлена продукция предприятий в сфере судо- и машиностроения, а также оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба Акорды.

В частности, президент Казахстана ознакомился с образцами транспортной техники, использующей экологически чистые и возобновляемые источники энергии.
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