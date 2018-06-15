Президент Казахстана посетил выставку промпредприятий в Казани

Казань. 15 июня. Kazakhstan Today - В ходе рабочего визита в Республику Татарстан (Российская Федерация) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил выставку промышленных предприятий, передает Kazakhstan Today.

Главе государства была представлена продукция предприятий в сфере судо- и машиностроения, а также оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба Акорды.

В частности, президент Казахстана ознакомился с образцами транспортной техники, использующей экологически чистые и возобновляемые источники энергии.

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