Президент Казахстана поставил ряд приоритетных задач перед представителями системы защиты прав человека  

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями системы защиты прав человека поставил пред ними ряд приоритетных задач, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями системы защиты прав человека поставил пред ними ряд приоритетных задач, сообщает пресс-служба Акорды.





По его словам, необходимо сосредоточиться на превентивных мерах в работе правозащитных и правоохранительных органов.





Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом. Правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций. На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Следующим приоритетом было названо дальнейшее совершенствование деятельности Конституционного суда. По мнению президента, важно обеспечить учет и законодательное закрепление решений Конституционного суда, а также следует наладить тесное взаимодействие между парламентом и Конституционным судом.





Кроме того, глава государства указал на необходимость повышения эффективности работы омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом.





Важно наращивать потенциал их участия в процессах выработки государственных решений. Правительству и акимам необходимо включить представителей омбудсмена во все консультативные органы. Основная задача уполномоченных - настойчиво продвигать интересы граждан и защищать их права. Национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи. Для этого уполномоченный в данной сфере должен получить все возможности для консолидации общественных и государственных институтов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, правительству нужно проработать вопросы дальнейшего развития института уполномоченного по правам ребенка, укрепления его инфраструктуры и статуса представительств на местах.





Важно снизить функциональную зависимость представительств от акимов и усилить роль детского омбудсмена при назначении региональных уполномоченных по правам ребенка. Недавно был создан институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Граждане с особыми потребностями должны не только пользоваться льготами, но и иметь возможность активно участвовать в жизни общества", - отметил президент.





Фото: Акорда





Говоря о работе судебной и правоохранительной систем, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что люди, не добившись справедливости в уполномоченных органах, вынуждены обращаться в администрацию президента. Глава государства отметил, что жалобы граждан должны решаться с непосредственным участием омбудсменов и уполномоченных со специальным мандатом, а также поручил государственным органам оказывать им необходимое содействие в этом вопросе.





Еще одной ключевой задачей было обозначено повышение правовой грамотности граждан и расширение информационного присутствия правозащитных институтов.





В современных условиях возрастает значение правовой пропаганды и правового воспитания граждан. Важно задействовать потенциал всех правозащитных институтов с вовлечением широкого круга экспертов. Вы должны постоянно задавать повестку в публичном поле. Зачастую социальное напряжение и иждивенческие настроения распространяются именно из-за правовой неграмотности", - отметил глава государства.





Он подчеркнул, что многие люди не умеют отстаивать свои интересы в правовом поле, пользоваться существующими инструментами. Большинство нарушений прав и свобод граждан происходит на периферии, где ограничен доступ к информационным ресурсам и юридической помощи.





Фото: Акорда





Проблемы жителей села поднимаются чаще других в структуре обращений - это вопросы землепользования, распределения пастбищ, доступности и качества инфраструктуры. Ваши усилия по правовой пропаганде должны последовательно сокращать разрыв в возможностях жителей села и города", - сказал глава государства.





Также президент рассказал о результатах проведенной масштабной конституционной реформы. Как отметил глава государства, принятые изменения и дополнения в Основной закон заложили надежный фундамент для комплексной трансформации всей государственной модели. При этом конституционная реформа получила ярко выраженную правозащитную направленность.





Приступил к работе Конституционный суд, который за первые 7 месяцев работы рассмотрел 43 дела, по 23 из них вынесены соответствующие решения. Как подчеркнул президент, у граждан появилась возможность прямого обращения в Конституционный суд, тогда как ранее это право было только у институтов власти.





Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации взаимодействия граждан с омбудсменами. Количество обращений граждан увеличилось вдвое.



