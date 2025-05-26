Президент Казахстана поздравил короля Иордании с Днем независимости

Рассказать друзьям

Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обновило - Министерство здравоохранения РК обновило перечень лекарственных средства, выдаваемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Приказом главы Минздрава изменен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями).





В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.





Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.



