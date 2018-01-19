Нью-Йорк. 19 января. Kazakhstan Today - Выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, президент Казахстана предложил оставить в прошлом деление стран на военные блоки. Полный текст выступления главы государства опубликован на сайте Акорды, передает Kazakhstan Today.

Заседание СБ ООН было посвящено теме "Нераспространение ОМУ: меры доверия". По словам президента РК, "текущие возможности научно-технологического прогресса и реалии глобализации делают задачу нераспространения ОМУ вопросом выживания человечества".

"Увеличение числа стран-обладателей ОМУ создает риск попадания ядерного, химического, биологического и радиологического оружия в руки деструктивных сил. Имеющаяся сегодня правовая база по обеспечению ядерной безопасности не смогла предотвратить расширение "ядерного клуба держав" в конце 20-го века. Полагаю, что столь необходимое укрепление режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), требует глубоких ментальных изменений, новых многосторонних политических решений", - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Далее он озвучил несколько мер для укрепления доверия в сфере нераспространения. В частности, он предложил усложнить выход из ДНЯО, так как, по мнению главы государства, "пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием".

"Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции СБ ООН, определяющей четкие последствия для тех стран, которые нарушают Договор, включая санкционные меры и меры принуждения", - добавил президент РК.

Он обозначил и необходимость выработки "реально работающего механизма применения жестких мер против приобретения и распространения ОМУ". В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ Назарбаев считает необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, добровольно отказавшимся от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус.

"Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Именно здесь нужно доверие между государствами", - подчеркнул президент РК.

Он призвал "вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог".

"Хорошим примером этого может служить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала собой возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере нераспространения. Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров. Данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, в создание которой внес свой вклад и Казахстан", - отметил глава государства, выразив надежду на дальнейшее успешное осуществление СВПД.

Схожий конструктивный подход, по мнению президента РК, можно применить и в вопросе урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи.

"Как известно, текущие события на Корейском полуострове демонстрируют глубинные противоречия. В этой связи мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северокорейского вопроса. Мы выступаем за предоставление "ядерной пятеркой" гарантий безопасности КНДР как важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров в случае такой необходимости у вовлеченных сторон", - проинформировал глава государства.

Одним из самых эффективных средств в борьбе с распространением ОМУ он назвал создание зон, свободных от ядерного оружия. "Считаю важным продолжать усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке", - уточнил Назарбаев.

Кроме этого, он призвал международное сообщество усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий.

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