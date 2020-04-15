Президент Казахстана принимает участие в видеосаммите ЕАЭС

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в мире складывается непростая ситуация. Пандемия практически парализовала общественную и экономическую жизнь многих стран", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter.

Он отметил, что Казахстан приветствует достижение соглашения в рамках ОПЕК+ о скоординированном сокращении добычи и восстановлении баланса на рынке энергоресурсов.

Высоко оцениваем усилия Российской Федерации в достижении успеха в рамках данного соглашения. Казахстан участвовал в переговорах в качестве наблюдателя и внес свой вклад, дав согласие на значительное сокращение производства", - отметил президент РК.

Глава государства сообщил, что, по прогнозам экспертов, мировой ВВП в 2020 году может снизиться более чем на 2%. При этом ВВП США и Еврозоны снизятся на 3,3% и 4,2% соответственно. Рост экономики Китая прогнозируется на уровне менее 2%, то есть падение составит около 4%.

Очевидно, что без активных действий со стороны государства мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной. Поэтому многие страны приняли решительные меры по противодействию распространению коронавируса, поддержке экономик и граждан своих стран. Благодаря предпринятым мерам нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса, сохранить стабильность в обществе и деловую активность", - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации.

Мы уже приняли ряд совместных мер. Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с Совместным заявлением. Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран", - добавил Токаев.

Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке. Важным направлением нашей совместной работы может стать формирование региональных производственно-технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик", - сказал президент РК.

По мнению Токаева, необходимо пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках союза.

Постоянной задачей является стимулирование деловой активности. Наш совместный проект – Евразийский банк развития - должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент РК отметил, что события последних месяцев показали актуальность налаживания тесного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки.

Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных подходов диагностики и лечения заболевания COVID19, усиления научного сотрудничества между нашими странами", - добавил он.

Токаев также высказался о важности цифровизации.

В связи с введением карантинного режима в наших странах мы стали свидетелями увеличения спроса на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества и надежности цифровой инфраструктуры. Внедрение передовой, качественной цифровизации в значительной степени определит эффективность всех направлений интеграционной работы: от цифровизации таможенных служб до совместных разработок по Fintech", - сказал президент РК.

Нет сомнений в том, что наши страны и наш Союз выстоят и преодолеют этот небывалый кризис. В то же время, мы должны учесть уроки пандемии, проанализировать наработанную за этот период практику и быть готовыми к новым вызовам", - заключил Токаев.

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