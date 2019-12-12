Президент Казахстана принял председателя партии "Ауыл"

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя партии "Ауыл" Али Бектаева, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии "Ауыл" полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве", - сообщила пресс-служба Акорды.

Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.

Али Бектаев отметил своевременность поручений президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.

Глава государства был ознакомлен с предложениями партии "Ауыл" по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.

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