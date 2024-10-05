04.10.2024, 10:52 42576
Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Фото: Акорда
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности и в современных условиях роль Совета еще более возрастает.
Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.
Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.
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04.10.2024, 18:00 18646
В Казахстане заработал проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Республики Казахстан состоялось первое заседание проектного офиса по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Глава государства поставил задачу ускорить темпы создания города Алатау. Распоряжением премьер-министра на этой неделе был создан проектный офис. Он станет площадкой для принятия ключевых решений на базе проектного подхода с определением персональной ответственности по курируемым отраслям. Первые результаты по созданию города должны быть представлены ровно через 6 месяцев. Точка отсчета - сегодняшний день", - заявил вице-премьер Канат Бозумбаев.
Также на заседании участники определили основные направления работы: внесение необходимых изменений в законодательство и упрощение процедур для привлечения инвесторов.
Одно из ключевых пожеланий иностранных инвесторов - предоставление услуг по принципу "одного окна", сопровождение и сервисная поддержка на протяжении всего инвестиционного цикла. Акимату Алматинской области и комитету по инвестициям МИД необходимо создать в Алатау соответствующую экосистему", - добавил вице-премьер.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
04.10.2024, 15:07 28146
Реформирование судебной системы обсудил Токаев с главой Европейской комиссии по эффективности правосудия Дополнено
Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале, сообщает Акорда.
На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы.
Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.
По словам Токаева, страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.
Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.
Дополнено 04.10.2024, 15.35
Также глава провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Токаев подчеркнул, что создание в стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.
Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.
Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.
Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.
Ранее, выступая на IX Съезде судей Республики Казахстан президент подчеркнул, что справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной.
04.10.2024, 13:53 32216
В Казахстане появятся новые визы для иностранцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила выдачи виз и приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства изменят в Казахстане.
Поправки разработали в Министерстве иностранных дел. Соответствующий проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.
В частности, планируется ввести новые категории виз:
- виза "В9" с правом получения вида на жительство для обладателей ценных для Казахстана навыков в сфере науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта и культуры, и других направлений;
- виза "А6" на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу экономику более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство.
Визы будут выдаваться один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.
04.10.2024, 13:17 32621
Казахстанцы в день референдума смогут получить временную прописку
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана, не имеющие прописку, в день референдума, 6 октября, смогут зарегистрироваться по адресу нахождения избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Всего по стране в этот день будет работать более 10 тысяч избирательных участков. В 196-ти из них будут задействованы сотрудники центров обслуживания населения. Они будут регистрировать граждан, не имеющих прописку по РК, по местонахождению избирательного участка. Данное решение было принято для того, чтобы все казахстанцы смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что в день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 7.00 до 20.00 и представлять гражданам прописку на один день.
Если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют непосредственно в данном заведении. Важно, что 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства", - пояснили в госкорпорации.
Казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, не смогут получить прописку через ЦОН в день референдума, так как необходимо проголосовать по месту жительства.
С полным списком избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОН, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, республиканский референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоится уже в это воскресенье, 6 октября.
04.10.2024, 11:45 37816
Этический кодекс судьи появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IX съезде судей в Астане поддержал принятие нового Этического кодекса судьи.
Уверен, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", - цитирует zakon.kz президента.
Также, по словам главы государства, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости, информирует tengrinews.kz.
Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что с июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды.
04.10.2024, 11:21 40556
В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, сообщает прокуратура Астаны.
При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.
По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
- получение гарантии единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
- участие в проекте банка второго уровня;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования)", - напомнили в прокуратуре.
Там порекомендовали перед покупкой квартиры в новостройке проверить благонадежность застройщика на сайте Казахстанской жилищной компании.
На сайте можно ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты").
Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим звонить по номеру 71-24-87", - заявили в ведомстве.
Ранее в Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях.
04.10.2024, 09:14 45501
Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК
Фото: МВД РК
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, указом президента прекращены полномочия депутата сената Ляззат Калтаевой.
03.10.2024, 20:58 61906
Мошенники продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении агентства.
В случае получения подобных звонков и рассылок граждан просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
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04.10.2024, 09:14Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК 04.10.2024, 10:5240916Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 04.10.2024, 11:2138916В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов 04.10.2024, 11:4536176Этический кодекс судьи появится в Казахстане 04.10.2024, 10:1934191Нацпарк "Бурабай" обратился к посетителям и водителям 28.09.2024, 12:47157861В Астане открыли памятник Мухтару Ауэзову 29.09.2024, 20:18139231В Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге 28.09.2024, 16:33137916Взрыв прогремел в Астане 28.09.2024, 13:35136491Асылов и Головкин заключили меморандум о взаимодействии 28.09.2024, 16:27127281В СКО учителя распылили перцовый баллончик в школе 26.09.2024, 17:17254111Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246651Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232636До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226551АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36217566Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?