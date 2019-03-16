Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Всемирных специальных олимпийских игр

Абу-Даби. 15 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Всемирных специальных олимпийских игр, передает Kazakhstan Today.

"В ходе рабочего визита в ОАЭ президент Казахстана по приглашению наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна принял участие в торжественной церемонии открытия Всемирных специальных олимпийских игр на стадионе "Zayed Sports City", - сообщает Акорда.

Специальные олимпийские игры, которые проходят в Абу-Даби с 14 по 21 марта 2019 года, стали первыми подобными состязаниями в истории стран Ближнего Востока и Северной Африки. В них принимают участие свыше 7500 спортсменов более чем из 170 государств мира, которые будут соревноваться в 24 видах спорта. Казахстан представляют 67 спортсменов в 15 видах спорта, в том числе: настольный теннис, теннис, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гольф, бочче, гимнастика, боулинг, бег на роликах и бадминтон.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства