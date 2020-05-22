Президент Казахстана проведет третье заседание Национального совета общественного доверия 27 мая

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет третье заседание Национального совета общественного доверия (НСОД) 27 мая, передает Kazakhstan Today.

Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится 27 мая. Предстоящее заседание пройдет в онлайн-формате, предусмотрены подключения из разных регионов. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования", - сообщил советник президента Ерлан Карин.

По его словам, с февраля членами Нацсовета прорабатываются предложения и рекомендации по развитию системы образования в стране, которые и будут рассмотрены в ходе предстоящего заседания.

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