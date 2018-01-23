Президент Казахстана провел совещание по итогам официального визита в США

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по итогам официального визита в Соединенные Штаты Америки, передает Kazakhstan Today.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента А. Джаксыбеков, помощник президента – секретарь Совета безопасности В. Жумаканов, помощники президента Н. Онжанов и А. Смаилов.
В ходе совещания глава государства подвел итоги проведенных встреч в рамках официального визита в США и дал ряд конкретных поручений по реализации достигнутых договоренностей.
"Визит прошел успешно. Самое главное – есть конкретные договоренности по конкретным вопросам", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Также президент Казахстана отметил важность реализации задач по укреплению и развитию экономического сотрудничества с иностранными компаниями.
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