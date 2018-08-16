Президент Казахстана провел встречу с Есимовым

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Президент Казахстана провел встречу с Есимовым16.08.2018
Государство  13:25

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи президенту Казахстана была представлена информация о результатах деятельности АО "Самрук-Казына" за 7 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

"Основные показатели за первое полугодие положительные. В целях реализации утвержденной вами стратегии Фонда проделана определенная работа, и достигнут ряд результатов. В частности, продолжается трансформация холдинга, в рамках приватизации реализовано 18 активов на сумму 42 миллиарда тенге. До конца текущего года планируется выход на IPO трех наших компаний. Это - "Казахтелеком", "Air Astana" и "Казатомпром", - сказал Ахметжан Есимов.


Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность передачи закупок Фонда в конкурентную среду и отметил, что проводимая работа положительно отразится на поддержке малого и среднего бизнеса.

В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению эффективности деятельности АО "Самрук Казына".
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