Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, выступившим перед консультативным советом Катара

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Доха. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами консультативного совета Государства Катар. Он стал первым иностранным лидером, выступившим перед Консультативным советом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами консультативного совета Государства Катар. Он стал первым иностранным лидером, выступившим перед Консультативным советом, сообщила пресс-служба Акорды.





Сегодня Катар известен своей передовой и быстрорастущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой "Катар-2030", которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Я желаю нашим катарским друзьям успехов в осуществлении этой благородной миссии. В этой связи Консультативный совет оказывает важнейшую законодательную поддержку амбициозным реформам и осуществляет надзор за основными внутренними процессами, - заявил президент Казахстана.





Он рассказал о строительстве Справедливого Казахстана на принципах правосудия, верховенства закона, равенства и ответственности. В 2022 году начата масштабная модернизация политической системы страны.





По его мнению, Казахстан и Катар поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на крепких узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке.





К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с эмиром мы поставили новую цель - увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Мы работаем над тем, чтобы применять лучшие мировые практики, способствующие значительным геологическим открытиям", - подчеркнул глава государства.





Наряду с этим он считает, что еще одну возможность открывают международные транспортные и транзитные маршруты. В этом контексте возлагаются большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и значительное увеличение грузопотока по этому коридору.





С большим удовлетворением отмечаю возросшее в последнее время взаимодействие между нашими странами. Бизнесмены и граждане обеих стран пользуются безвизовым режимом, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов. Однако есть и возможности для роста, поэтому впереди нас ждет большая работа. Я уверен, что мой визит и сегодняшний обмен мнениями с руководством Катара будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", - отметил лидер Казахстана.





По его мнению, Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории. Политические и экономические контакты заметно активизировались.





Мы формируем новый образ Центральной Азии - региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе", - сказал президент.





Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.





Вместе с тем в выступлении были затронуты вопросы изменения климата, исполнения обязательств по достижению углеродной нейтральности.





В июне мы проводим 2-й международный форум "Астана", который пройдет под девизом "Построим лучший мир вместе". Я очень надеюсь, что эта платформа будет способствовать объединению усилий для решения острых проблем, включая изменение климата, нехватку продовольствия и энергетическую безопасность. Кроме того, в этом году Казахстан и Франция будут сопредседательствовать на первом тематическом саммите One Water на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И последнее, но не менее важное: Астана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Только благодаря коллективным действиям и сотрудничеству мы сможем решить климатическую проблему", - подытожил свое выступление лидер Казахстана.