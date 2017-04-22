Президент Казахстана в мае посетит Китай

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - 14-15 мая президент Казахстана примет участие в международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По данным ведомства, глава МИД РК Кайрат Абдрахманов провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшим в Астану с официальным визитом. "Наша встреча подтверждает высокий уровень казахстанско-китайского сотрудничества. В этом году мы отмечаем 25-летие установления двусторонних дипломатических отношений. На протяжении всего этого времени сотрудничество между нашими странами развивается по пути неуклонного роста и укрепления. Во многом это стало возможным благодаря регулярным контактам глав наших государств", - сказал во время встречи Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе в области использования трансграничных водных ресурсов, а также взаимодействия по консульским вопросам. Подчеркнута важность развития диалога по всему спектру актуальных вопросов в духе стратегического партнерства.

Министры обсудили и вопросы подготовки к планируемому участию президента Нурсултана Назарбаева в Международном форуме "Один пояс, один путь", который пройдет 14-15 мая в Пекине, а также официальному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Астану 7-9 июня текущего года. Крупным международным событием с участием лидеров двух государств также станет Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане 8-9 июня.

Глава МИД КНР убежден, что всестороннее стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем получит новое развитие. Важную роль в укреплении сотрудничества, по мнению Ван И, играют личная дружба, регулярные контакты и взаимное доверие между лидерами двух стран, отметили в пресс-службе.

По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Казахстана и Китая на 2017-2019 годы - документ, который станет своего рода дорожной картой двустороннего межмидовского взаимодействия на предстоящий трехлетний период.

Министры договорились проводить регулярные встречи и консультации по актуальным вопросам казахстанско-китайского двустороннего сотрудничества и международным делам, в том числе в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете безопасности ООН на 2017-2018 годах.

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