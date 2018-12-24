Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо, передает Kazakhstan Today.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.

"Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Просмотров: 2564