Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо, передает Kazakhstan Today.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.
"Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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