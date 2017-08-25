Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым, передает Kazakhstan Today.
По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и ключевые аспекты процесса дальнейшего институционального развития Организации.
Также во время беседы был рассмотрен вопрос подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется осенью 2017 года в Минске.
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