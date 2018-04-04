Президент Казахстана встретился с главным исполнительным директором компании "Шеврон"

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании "Шеврон" Майклом Уиртом, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки", - сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы стороны выстроили тесные и взаимовыгодные отношения, а также отметил начало нового этапа сотрудничества.

"Вы инвестировали в одно из самых глубоких и крупнейших месторождений легкой нефти в мире. Сейчас решены вопросы ее транспортировки. Стоит отметить, что данное месторождение является крупнейшим активом компании "Шеврон", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также поздравил Майкла Уирта со вступлением в должность и пожелал ему успехов на этой ответственной позиции.

В свою очередь М. Уирт поблагодарил главу государства за поздравления и также подчеркнул продуктивный характер выстроенных отношений.

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