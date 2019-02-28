Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Таразе, передает корреспондент агентства.

Сегодня я получил информацию, что в Таразе из-за неосторожного обращения с газом произошел взрыв. Выражаю соболезнования близким. На месте работает правительственная комиссия. Она разберется и окажет помощь", - сказал глава государства сегодня в ходе XVIII съезда партии "Нур Отан".

Он отметил что Казахстан - большая страна, и иногда происходят трагические случаи.

Кто этим должен заниматься, премьер-министр, что ли? Это ответственность местных властей и самого населения. Нужно осторожно обращаться с газом, следить", - сказал также Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 27 февраля в 06.21 в Таразе, по адресу 9-й микрорайон, дом 62, произошло обрушение 1-3-го этажей в результате взрыва в 4-м подъезде. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире 46 на 2-м этаже.

Силами КЧС МВД РК мобилизовано необходимое количество специалистов и техники, произведена полная эвакуация жителей всего дома. Из-под завалов извлечено 8 человек, двое из которых - погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

Жители пострадавшего дома расселены в близлежащей к дому школе №47, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения. Работают медики, психологи.

По предварительной информации КЧС МВД РК, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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