Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с аварией на железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с аварией на железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган, передает Kazakhstan Today.



"На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование", - написал в Twitter глава государства.



Напомним, авария произошла сегодня, около 19.20, на станции Шамалган, на 2449-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы.



"Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



По данным акимата Алматинской области, в результате ЧП погиб водитель автобуса. Также есть пострадавшие. Подробности происшествия выясняются.



В пресс-службе КЧС сообщили о том, что в связи с произошедшим инцидентом на железнодорожном пути станции Шамалган в ДЧС Алматинской области развернут оперативный штаб. Организована горячая линия по телефонам: (87282) 22-02-13, 22-00-18. Также организована горячая линия в ДЧС Алматы по телефонам: (8727) 278-20-83, 278-20-84.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства