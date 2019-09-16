Система Orphus

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с аварией на железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган

15.09.2019, 21:49 5455

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с аварией на железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган, передает Kazakhstan Today.

"На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование", - написал в Twitter глава государства.

Напомним, авария произошла сегодня, около 19.20, на станции Шамалган, на 2449-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы.

"Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным акимата Алматинской области, в результате ЧП погиб водитель автобуса. Также есть пострадавшие. Подробности происшествия выясняются.

В пресс-службе КЧС сообщили о том, что в связи с произошедшим инцидентом на железнодорожном пути станции Шамалган в ДЧС Алматинской области развернут оперативный штаб. Организована горячая линия по телефонам: (87282) 22-02-13, 22-00-18. Также организована горячая линия в ДЧС Алматы по телефонам: (8727) 278-20-83, 278-20-84.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая