12.03.2024, 10:01 29826
Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Жумабая Шаштайулы
Публицист скончался на 74-м году жизни
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким видного писателя и публициста, заслуженного деятеля РК Жумабая Шаштайулы в связи с его кончиной, сообщает Акорда.
Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа", - говорится в телеграмме.
Напомним, вчера стало известно, что ушел из жизни известный писатель Жумабай Шаштайулы. Публицист скончался на 74-м году жизни.
новости по теме
12.03.2024, 20:47 10616
Антикор ведет досудебные расследования в отношении шести должностных лиц по фактам вмешательства в бизнес
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой с начала 2024 года по фактам незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства начато восемь досудебных расследований в отношении шести должностных лиц. Из них пять дел направлены в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2022 году президент на очередном совещании с участием отечественного бизнеса правоохранительным органам дал ряд конкретных поручений в сфере защиты бизнеса.
Агентством эти поручения реализуются по трем ключевым направлениям:
- оказание правовой помощи субъектам бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол";
- качественное и своевременное рассмотрение обращений предпринимателей;
- ограждение добросовестных предпринимателей от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.
Это оградило предпринимателей от проведения свыше 900 следственных действий. Сэкономлено более девяти месяцев рабочего времени предпринимателей.
12.03.2024, 20:34 10646
Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура сделала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.
В медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 УК РК. За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - сообщил в надзорном органе.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
12.03.2024, 19:10 14721
Антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстана
Цель - внедрение единообразного порядка применения алгоритмов реагирования
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской и Карагандинской областях прошли командно-штабные учения на тему: "Организация совместных действий уполномоченных государственных органов при угрозе и совершении акта терроризма", сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
В учебных мероприятиях приняло участие руководство оперативных групп городских и районных оперативных штабов по борьбе с терроризмом.
Цель - внедрение единообразного порядка применения алгоритмов реагирования на угрозы террористического характера и механизма разворота областного/городского/районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, а также оценка реального уровня готовности руководящего состава оперативных групп.
По результатам КШУ проведено тестирование членов оперативных штабов, старших оперативных групп и их дублеров.
12.03.2024, 17:36 18336
Вице-министром по ЧС стал Серик Туленбергенов
Ранее Туленбергенов исполнял обязанности главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК назначен Серик Туленбергенов.
Соответствующее постановление опубликовано в Telegram-канале правительства.
Серик Туленбергенов родился 13 декабря 1974 года в городе Чарске Семипалатинской области.
В 2002 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2006 году - Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "Юриспруденция", в 2013 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "Государственное и местное управление", магистр экономики и бизнеса.
В разные годы занимался бизнесом и руководил различными ТОО. Работал заместителем акима города Риддера, акимом Уланского района ВКО и замакима Актюбинской области.
Руководил управлениями пассажирского транспорта и автомобильных дорог и строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Также был помощником председателя правления АО "НУХ" "Байтерек".
С 2022 по 2023 годы занимал должность директора ГКП "Теплокоммунэнерго".
С 16 августа 2023 года исполнял обязанности главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.
12.03.2024, 17:18 19511
Трехдневные учения военно-морских сил начались на Каспии
Учения продлятся до 15 марта
Рассказать друзьям
Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанском секторе Каспийского моря сегодня начались командно-штабные учения Военно-морских сил РК, которые продлятся до 15 марта.
Цель учений - практика командиров в управлении силами, повышение морской выучки личного состава при выполнении поставленных задач, совершенствование слаженности и взаимодействия органов управления Военно-морских сил ВС РК и департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области", - сообщает Минобороны.
В командно-штабных учениях принимают участие ракетно-артиллерийские, минно-тральные корабли и катера ВМС РК, корабли ПС КНБ, армейская авиация.
Руководит учениями главнокомандующий военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.
11.03.2024, 14:34 63766
Назначен вице-министр просвещения
На эту должность назначена Арай Уразова, занимавшая должность зампредседателя АО "НИТ"
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
До 2021 года Арай Уразова занимала должность заместителя директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С 2021 года по настоящее время занимала пост заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
11.03.2024, 13:32 65661
Токаев прибыл с государственным визитом в Баку
Президент примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом прибыл в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
Напомним, в рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА рассказал о перспективах развития казахстанско-азербайджанских отношений.
11.03.2024, 09:11 69986
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба Акорды.
Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.
Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - добавил глава государства.
Напомним, в 2024 году священный месяц Рамазан продлится с 11 марта по 9 апреля.
Читаемое
12.03.2024, 10:01Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Жумабая Шаштайулы 12.03.2024, 10:0818681Рост экономики Казахстана с начала 2024 года составил 4,2% 12.03.2024, 17:1817451Трехдневные учения военно-морских сил начались на Каспии 12.03.2024, 10:5016876Бектенов поручил снизить инфляцию до 8% 12.03.2024, 17:3616276Вице-министром по ЧС стал Серик Туленбергенов 07.03.2024, 20:46167306В Минобороны РК опровергли информацию о закупке военной продукции для Украины 06.03.2024, 19:48164926Минтранспорта планирует очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок 07.03.2024, 18:54162366В Алматы повысят тариф на вывоз мусора 08.03.2024, 09:10150321Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем 06.03.2024, 19:27149001В Минтруда назвали фейком информацию о введении единого пособия на детей 24.02.2024, 17:04311111В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38293821Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07289371В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28282346Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53270401Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?