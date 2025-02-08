Президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда  

По его словам, это происходит в силу сложившихся обстоятельств

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о частом заимствовании денег из Национального фонда, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о частом заимствовании денег из Национального фонда, сообщает Акорда.





Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд - часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда", - заявил президент.





По его словам, это происходит в силу сложившихся обстоятельств.





Фото: Акорда





Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали фонд? Другое дело, что средства фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу. Однако, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





В своем выступлении президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач.





Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере", - заявил глава государства.









Одним из безусловных приоритетов Касым-Жомарт Токаев назвал улучшение делового климата в стране.





Введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Законодательно ограничено участие госпредприятий в регулируемых закупках при наличии заявок от бизнеса. Методично ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов", - сообщил президент.





Также была отмечена важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом. По словам президента, для бизнеса это эффективный и быстрый способ повышения конкурентоспособности на рынке, а для государства - важный шаг в устранении излишней бюрократии, нивелировании коррупционных рисков и повышении общей эффективности.





Фото: Акорда





Подводя итоги, глава государства еще раз поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь в ходе преодоления последствий прошлогодних паводков. Кроме того, он выразил признательность бизнесу за взносы в фонд Қазақстан халқына, которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.



