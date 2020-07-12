Президент Казахстана высказался об эффективности работы СК-Фармация

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера в ходе расширенного заседания правительства высказался об эффективности работы "СК-Фармация", передает Kazakhstan Today.

У меня вопрос по "СК-Фармации". Что это за организация, кто там работает? И почему они каждый раз нас подводят? Я уже на протяжении последних 15 лет слышу об этой организации. Все там хотят работать, клановые интересы какие-то вокруг этой организации и так далее. Что вы собираетесь делать?" - сказал Токаев, обращаясь к министру здравоохранения РК Алексею Цою.

По словам министра, "СК-Фармация" занимается централизованными поставками лекарств как для больниц, так и для поликлиник.

Поставки оцифрованы. Все контракты заключаются в электронном формате. Эффект экономии очевиден. Это компания, которая закупает напрямую с заводов. Через нее реализуется программа поддержки отечественных товаропроизводителей, то есть фиксированные офтейк контракты на 10 лет. Благодаря этому фармпромышленность дает основной рост на 22%", - сказал Цой.

Президент поручил решить кадровые проблемы, а также рассмотреть функционально работу компании.

Это мы знаем (чем занимается "СК-Фармация"). Но как занимается? Вот вопрос в чем. И у меня поручение Шпекбаеву (председателю Агентства по противодействию коррупции РК) - надо посмотреть эту организацию с точки зрения коррупционных рисков. Ну, в конце концов, надо разобраться", - сказал Токаев.

Он напомнил, что Казахстан получает гуманитарную помощь - лекарства из Узбекистана, ОАЭ, Катара и так далее.

Но даже неудобно слушать подобную информацию, потому что дожились, как говорится. Получаем гуманитарную помощь лекарствами из такого количества государств. У нас ничего своего нет, получается. Целая организация занимается распределением лекарственных изделий по государственным организациям. Там сидит огромное количество людей, получают зарплату, причем высокую зарплату. Зачем все это? Разберитесь в конце концов", - поручил Токаев.

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