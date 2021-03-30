Президент Казахстана выступит с видеообращением

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, ориентировочно в 21.30 по времени Нур-Султана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook

Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН", - рассказал Уали.

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