Президент Казахстана заявил о важности формирования новой системы международной безопасности

В настоящее время на платформе TikTok зарегистрировано более 10 млн казахстанцев

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, - Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, сообщает Акорда.





Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy - эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев. Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга.





В ходе беседы сторонами рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.



