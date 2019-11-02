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Президент назначил послов Казахстана в Китае, Латвии и Болгарии

01.11.2019, 18:17 5860
Президент назначил послов Казахстана в Китае, Латвии и Болгарии
Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в Китае, Латвии и Болгарии.
 
Так, указом главы государства Габит Койшыбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, Темиртай Избастин - чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, сообщает пресс-служба президента.
 
Также указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Литовской Республике Виктор Темирбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству. Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике указом главы государства назначен Тимур Примбетов. 
 

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