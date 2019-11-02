Президент назначил послов Казахстана в Китае, Латвии и Болгарии

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в Китае, Латвии и Болгарии.

Так, указом главы государства Габит Койшыбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, Темиртай Избастин - чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, сообщает пресс-служба президента.

Также указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Литовской Республике Виктор Темирбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству. Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике указом главы государства назначен Тимур Примбетов.

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