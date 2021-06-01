Президент назначил послов РК в Японии и Греции

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Указом главы государства Сабр Есимбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Японии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ерлан Баударбек-Кожатаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Японии и назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Греции, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства