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Президент назначил послов РК в Японии и Греции

31.05.2021 6967
Президент назначил послов РК в Японии и Греции
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Указом главы государства Сабр Есимбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Японии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерлан Баударбек-Кожатаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Японии и назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Греции, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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