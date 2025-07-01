Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана

Фото: depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской - Завершился государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты





Госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.





За годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта. Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений.





Недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении. Министерством не проводилась научно-исследовательская работа в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению. Нарушения выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций. В результате финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы. По некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.





Аудит показал, что по 6 летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы. Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях. Из них по 5 видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду. При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.





Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают медали и бонусы.





Несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге. Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.





На премии административному персоналу дирекции развития спорта в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге. В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге. При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.





Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:





финансовые нарушения - 348 млн тенге;

неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;

неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.





Установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений.





157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.



