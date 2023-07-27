Президент о работе полиции: Люди не видят конкретных результатов и положительных изменений

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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что простые граждане не видят конкретных результатов и положительных изменений от внедрения сервисной модели деятельности полиции.





Откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений. Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами", - высказался глава государства.





Среди первоочередных задач правоохранительных органов президент выделил борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие граждане.





Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы", - сказал Токаев.





Среди значимых проблем глава государства выделил низкий уровень правовой грамотности молодежи.





Высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения. Подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными. Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи", - отметил он.





Оказавшись в сложной ситуации, продолжил глава государства, люди обоснованно надеются на помощь представителей власти в скорейшем восстановлении справедливости, наказании виновных и возмещении ущерба. Поэтому реагировать на поступающие заявления нужно максимально оперативно и профессионально.





Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию. Цифровизация - это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности. Поэтому по моему поручению комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью", - проинформировал он.





Токаев убежден, что избавление от излишней бюрократии сэкономит время и силы, чтобы полицейские могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей.





Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности", - пояснил глава государства.





Далее лидер страны привел неутешительную статистику по фактам семейно-бытового насилия. В частности, за последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц.





Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, считает президент, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции.





Данный вопрос критически важен для построения справедливого государства. Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым", - подчеркнул он.





Еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, - это повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры.





По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны... Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения", - подчеркнул глава государства.





По его словам, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают.





Он напомнил, что на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта"





Вместе с тем, отметил Токаев, ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации.





Их водители грубо, а зачастую безнаказанно нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное - не повторять ошибки", - указал он.





Как отметил президент, причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов. Сейчас приходится исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции.





Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве. Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом", - добавил Касым-Жомарт Токаев.