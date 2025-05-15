Президент объявил выговор главе Минтранса

Он потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли

Фото: Акорда

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Акорда





На заседании выступили министр транспорта Марат Карабаев и руководители центральных госорганов.





Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов", - сообщает Акорда.





В частности, он отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.





Токаев подчеркнул значимость организации "зеленых коридоров", а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.





Он также заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.





Глава государства поставил задачу увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.





По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву и потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.