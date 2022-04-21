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Президент одобрил Конвенцию по защите прав работников неполного рабочего дня

20.04.2022, 17:52 7391
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий.
 
Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами Республики Казахстан. 
 
Таким образом, принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).
 

новости по теме

В Минобороны РК обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Индии

20.04.2022, 20:02 4776
В Минобороны РК обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Индии
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с аккредитованным в Казахстане военным атташе Индии Дираджем Раманандом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества Казахстана и Индии, а также перспективы его развития. Военное взаимодействие двух стран включает миротворческую деятельность и языковую подготовку военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 

"Алматы су" оштрафовали на 2,3 миллиона тенге

20.04.2022, 19:44 5396
"Алматы су" оштрафовали на 2,3 миллиона тенге
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Прокуроры Алматы нашли нарушения в публичном договоре "Алматы су" с потребителями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
24 июня 2019 года Министерством национальной экономики РК утвержден типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения. Закон запрещает монополистам устанавливать дополнительные требования, не предусмотренные таким договором (подпункт 6 пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях"). Однако, как показал прокурорский анализ, отдельные условия публичного договора не соответствовали типовому договору и нарушали права потребителей, сообщает прокуратура Жетысуского района Алматы.
 
В частности, "Алматы су" обязывало граждан и юридических лиц производить оплату за услуги даже в том случае, если возникали проблемы с водоснабжением не по вине потребителей.
 
Кроме того, этот же договор позволял предприятию осуществлять сбор, обработку, хранение персональных данных потребителей и распространять их в государственные, негосударственные органы и организации в целях исполнения условий договора.
 
По акту надзора прокуратуры Жетысуского района указанные нарушения устранены, публичный договор с 514 тысячами потребителей приведен в соответствие с законом. 
 
За нарушение законодательства о естественных монополий ГКП на ПХВ "Алматы су" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 КРКоАП в виде штрафа в размере 800 МРП (2 333 600 тенге).
 

Экс-аким Жанаозена возглавил "Озенмунайгаз"

20.04.2022, 19:23 6116
Экс-аким Жанаозена возглавил "Озенмунайгаз"
Фото: instagram/ibagarov_online
ЖАНАОЗЕН. 20 АПРЕЛЯ - На должность генерального директора АО "Озенмунайгаз" назначен Максат Ибагаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О назначении сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале.
 
Максат Ибагаров родился 7 апреля 1970 года в Ташаузской области в Туркменистане. В 1992 году окончил Жанаозенский колледж нефти и газа по специальности "эксплуатация нефтяных и газовых скважин", а в 1999 году - Университет имени Есенова по специальности "разработка нефтяных и газовых месторождений". 
 
Трудовую деятельность начал в 1992 году оператором по подземному ремонту скважин НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С марта 1994 по май 1994 года - мастер по подземному ремонту скважин НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С 1994 по 1995 годы - оператор по добыче нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С 1995 по 1996 годы - мастер по добыче нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С января 1996 по июнь 1996 года - ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С 1996 по 1999 годы - заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С 1999 по 2000 годы - начальник цеха добычи нефти и газа № 2 НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";
 
С 2000 по 2001 годы - главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО "Озенмунайгаз"; заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 ОАО "Озенмунайгаз";
 
С марта 2002 по апрель 2002 года - ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО "Озенмунайгаз";
 
С 2002 по 2004 годы - главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2004 по 2005 годы - главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2005 по 2007 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 2 ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2007 по 2008 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 4 ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2008 по 2009 годы - начальник отдела управления персоналом ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2009 по 2010 годы - председатель ОО "Профсоюз работников ПФ "Озенмунайгаз";
 
С 2010 по 2013 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО "Озенмунайгаз";
 
С 2013 по 2019 годы - заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "Озенмунайгаз";
 
С 2019 по 2022 годы - аким Жанаозена.
 

В Костанае теплоэнергетическую компанию оштрафовали почти на 10 млн тенге

20.04.2022, 15:38 9106
В Костанае теплоэнергетическую компанию оштрафовали почти на 10 млн тенге
КОСТАНАЙ. 20 АПРЕЛЯ - Нарушения в начислении оплаты за услуги теплоснабжения выявил департамент Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По результатам проведенной внеплановой проверки на основании обращений жителей Костаная на ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" наложен штраф на сумму более 9 млн тенге, сообщили в департаменте. 
 

Дела рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная, где принято решение наложить на субъекта штраф в размере 9 801 600 тенге. Решение о наложении штрафа может быть обжаловано в апелляционном порядке", - сообщается в пресс-релизе ведомства. 

 
Кроме того, антимонопольный департамент обязал компанию сделать перерасчет потребителям за услуги теплоснабжения в размере необоснованно начисленных сумм.
 

Активизировать трансформацию партии AMANAT поручил Токаев

20.04.2022, 12:57 11696
Активизировать трансформацию партии AMANAT поручил Токаев
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с исполнительным секретарем партии AMANAT Асхатом Ораловым был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном, XXII съезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асхат Оралов доложил Токаеву об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных. Так, с марта республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны, информирует Акорда.
 
Кроме того, исполнительный секретарь рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки TALQYLAU в рамках концепции "Открытая партия".
 

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии. Глава государства подчеркнул, что у партии AMANAT есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог", - рассказали в пресс-службе Акорды.

 

Список недобросовестных поставщиков услуг создадут в Казахстане

20.04.2022, 12:04 12601
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялось селекторное совещание, в ходе которого вице-министр Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На совещании было обсуждено исполнение комплексного плана по повышению качества автодорог и рассмотрены проблемные вопросы.
 

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг и усилить работу по разработке проектно-сметной документации", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
Также в ходе совещания были рассмотрены причины недостаточной работы служб технического и авторского надзоров при реализации проектов. В связи с чем было поручено проведение следующих мер:
 
1. В рамках законопроекта по вопросам транспорта учитывать солидарную ответственность авторов проектов и служб технического надзора за образование дефектов в течение гарантийных сроков.
 
2. Включение инженеров проектов и инженеров по техническому надзору за строительством в круг субъектов коррупционных преступлений. 
 
Помимо этого ведется перевод процесса оформления исполнительной документации в электронный формат - систему "Е-Курылыс".
 

Назначен генеральный директор "Казмедиа орталыгы"

20.04.2022, 09:12 14436
Назначен генеральный директор "Казмедиа орталыгы"
Фото: МИОР
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Приказом министра информации и общественного развития РК Касымжанов Канат назначен на должность генерального директора ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", сообщает МИОР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика", а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.
 
Трудовой путь начал в 2004 году в АО "Казкоммерцбанк", занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО "Народный банк Казахстана", АО "Евразийский банк", главного менеджера Международного финансового центра "Астана".
 
Ранее занимал должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы".
 

Часть сотрудников посольства РК на Украине вернется в Киев

19.04.2022, 21:24 20196
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В марте посольство Казахстана на Украине временно было передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в казахстанские посольства в Польше и Молдове.
 
По словам Айбека Смадиярова, посол РК на Украине Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.
 

Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др.",- сказал официальный представитель МИД РК.

 
Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.
 
Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет принимать министр иностранных дел РК по представлению посла.
 
17 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК казахстанских дипломатов за успешную организацию работ по эвакуации казахстанцев с Украины.
 

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