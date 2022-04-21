Президент одобрил Конвенцию по защите прав работников неполного рабочего дня

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды , глава государства подписал закон "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий.

Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами Республики Казахстан.

Таким образом, принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).