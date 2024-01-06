Президент отметил необходимость принятия законов по социально-экономическим преобразованиям в стране

Председатель мажилиса отчитался перед президентом о законотворческой деятельности палаты парламента

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя мажилиса Ерлана Кошанова о законотворческой деятельности нижней палаты парламента.





Ерлан Кошанов доложил, что с начала сессии принято и направлено в сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд - детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда;





В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами.





Также ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими.





Вместе с тем, мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.





Спикер мажилиса доложил, что депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений главы государства по улучшению жизни людей.





Токаев положительно оценил итоги работы мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.





Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.