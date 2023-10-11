10.10.2023, 15:39 149411
Президент отметил необходимость тесного сотрудничества с Россией для развития Байконура Дополнено
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Кызылординскую область президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ознакомили с ситуацией в городе Байконуре, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.
Президенту также доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда - Жезказган. На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километра.
Главе государства доложили, что участок международной трассы Западная Европа - Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Взять данный вопрос на контроль поручено заместителю премьер-министра Роману Скляру.
Дополнено 10.10.2023, 16.45
Президенту был представлен проект новой теплоэлектроцентрали города Кызылорды. Глава государства поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.
В прошлом году Министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта - 215 млрд тенге", - рассказали в Акорде.
По словам акима области, теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.
Отмечается, что действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.
Ранее Токаев ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Кызылорды.
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11.10.2023, 09:42 5021
ТЭЦ Риддера передадут в коммунальную собственность
Фото: Instagram/ridder.akim.official
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, где была рассмотрена ситуация вокруг ТЭЦ города Риддера. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что с октября прошлого года на станции произошел ряд аварий, в результате чего возникали перебои с тепло- и электроснабжением жителей города. Неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ обусловлено отсутствием инвестиций со стороны предыдущих владельцев в ее модернизацию и улучшение.
В текущем году за счет средств, выделенных из резерва правительства и акиматом области, ведется ремонт всех 6 котлов станции. В настоящее время идут пусконаладочные работы по 3 котлам, ремонт еще 3 котлов планируется завершить до конца года.
По итогам переговоров с новым собственником ТЭЦ достигнута договоренность о том, что инвестор погасит все имеющиеся задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата.
Премьер-министр поручил провести всю необходимую организационно-правовую работу для принятия ТЭЦ на баланс местных исполнительных органов.
На заседании также рассмотрена деятельность частного предприятия из Акмолинской области, владеющего электрическими сетями в одном из районов. Компания должна обеспечивать электроэнергией 38 сельских населенных пунктов, где проживает свыше 20 тысяч человек. Вместе с тем собственник на протяжении многих лет не проводит ремонт линий электропередачи, из-за чего регулярно возникают аварийные ситуации, и фактически не оказывает услуги потребителям.
На сегодняшний день эксплуатацию и ремонт электросетей, а также электроснабжение жителей данных населенных пунктов временно осуществляет другой субъект естественной монополии.
По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено изучить все обстоятельства дела, дать правовую оценку деятельности предприятия, проверить правомерность передачи энергетической инфраструктуры в частную собственность и выработать соответствующие предложения.
Как сообщалось ранее, премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность.
Напомним, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
10.10.2023, 21:31 121521
Токаев призвал хранить национальное сознание и бороться с негативными тенденциями
Фото: Акорда
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Кызылорда. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр "Анаға тағзым", сообщает пресс-служба Акорды.
Цель проекта - сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.
Действительно, эта очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства на республиканском съезде педагогов высказался по поводу ношения хиджаба в школах Казахстана.
10.10.2023, 20:05 134031
Отопительный сезон: в двух городах возможен дефицит тепла
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
По Павлодару на этот год у нас все штатно, но мы должны учитывать перспективу: города строятся, урбанизация идет, назревает дефицит тепла по Павлодару. Мы сейчас работаем над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает по Петропавловску", - сказал вице-министр.
Напомним, 2 октября в Министерстве энергетики заявили о начале отопительного сезона в ряде регионов Казахстана. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты.
10.10.2023, 18:10 142211
В Минэнерго рассказали, будут ли работать иностранцы на АЭС в Казахстане
Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идет подготовка кадров, заявил Жандос Нурмаганбетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, будут ли работать иностранцы на атомной электростанции в Казахстане.
Касательно того, что, когда АЭС будет построена, что там будут иностранцы - безусловно, потому что опыт ведения реакторов есть в считаных странах. Понятное дело, что на первом этапе в любом случае вендор будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию. После того как казахстанский персонал сможет это все освоить и сможет набраться компетенций (...) тогда ощутимо большая часть сотрудников на данных объектах будет из казахстанских специалистов" - сообщил он.
Жандос Нурмаганбетов также напомнил, что Казахстан является урановой державой.
Мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем. У нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые в общем-то работают, что в Алматы, что в Курчатове, где задействовано много людей, которые работают в атомной сфере, то есть занимаются и вопросами обогащения. К слову сказать, есть токамак - это следующий этап в атомной энергетике. Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идет подготовка кадров", - добавил он.
Напомним, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК к 2029 году в стране ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.
Начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
10.10.2023, 15:26 150976
Нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге выявил госаудит с начала года
Устранены нарушения на 158 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил об исполнении государственных финансов по итогам 9 месяцев текущего года на заседании правительства во вторник.
По словам главы Минфина, за 9 месяцев текущего года проведено 1709 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено более 1,2 трлн тенге бюджетных средств. По итогам проверок установлены финансовые нарушения на сумму порядка 194 млрд тенге, из которых объектами госаудита устранены нарушения на 158 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
В целом за отчетный период в государственный бюджет поступило более 13,8 трлн тенге доходов и план исполнен на 97,0%. В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 трлн тенге.
Доходы местных бюджетов исполнены на 116,8 % и составили 4,7 трлн тенге. План перевыполнен на 669 млрд тенге, из них по налогам - на 622 млрд тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского - на 99,6%, местных бюджетов - на 99,5%.
Напомним, нарушения на 1,5 млрд тенге в освоении бюджетных средств выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".
10.10.2023, 13:15 157596
Добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии
В ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лицам, добровольно возвращающим государству незаконно приобретенные активы, предоставляются четкие гарантии, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Отмечается, что условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра и так далее, подлежат рассмотрению комиссией по возврату государству незаконно приобретенных активов.
Также в ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.
Кроме того, комиссия проинформирована о том, что, поскольку все нормы закона вступили в силу, лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные, в том числе выведенные активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Напомним, комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.
Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.
Рабочим органом комиссии является комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.
10.10.2023, 12:35 160276
Токаев ознакомится с ходом строительства терминала аэропорта Кызылорды Дополнено
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды, сообщает пресс-служба главы государства.
Также президент Казахстана посетит ряд объектов.
Кроме того, планируется, что в ходе визита глава государства посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.
Дополнено 10.10.2023, 14.22
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района.
Основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.
Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.
Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана - в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 10.10.2023, 18.20
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона, сообщает Акорда.
По информации главы региона, наблюдается рост показателей социально-экономического развития. В частности, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 115,8% (227 млрд тенге), сельском хозяйстве - на 101,6% (157 млрд тенге), строительстве - на 126,4% (117 млрд тенге), жилищном строительстве - на 118,9% (618 тысяч квадратных м), торговле - на 104,1% (531 млрд тенге). Объем инвестиций в основной капитал в текущем году планируется довести до 472 миллиардов тенге. Большая часть из них приходится на частные инвестиции.
Также президент ознакомился с производственной деятельностью завода железобетонных изделий, который играет важную роль в развитии строительной индустрии региона.
Ранее глава государства посетил новый столичный Дворец школьников SANA в Астане.
10.10.2023, 12:11 160431
Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Кабул. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Соответствующее поручение ранее дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году", - отметили в МЧС.
Там добавили, что у спасателей с собой имеется все необходимое оборудование. Отряд возглавляет и.о. председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Уларбек Абыкеев.
Вчера представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет. Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
В минувшую субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.
В результате ЧП погибли более 2,5 тысячи человек, пострадали около 10 тысяч. Разрушены более 1300 домов и 6 деревень.
Большинство погибших в Герате - женщины и дети, сообщает "Sputnik Афганистан".
Как сообщил Reuters Алаа Абу Зайд, глава отдела чрезвычайных операций ВОЗ, именно они в основном находились в рухнувших домах - землетрясение произошло около 11 утра, когда мужчины были на работе. В больницах, которые он посещал, 2/3 пострадавших составляли женщины и дети.
По его словам, чтобы спасти больше жизней, афганские больницы должны быть лучше оснащены, но внимание мирового сообщества обходит Афганистан стороной, и финансирование гуманитарных программ снизилось до критических отметок
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану. В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также Токаев поручил отправить в Афганистан спасательный отряд с кинологами, имеющими опыт разыскивания людей под завалами.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?