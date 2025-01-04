Президент оценил работу кабмина за минувший год

Экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана, поэтому правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики

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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili ответил на вопрос, насколько он доволен работой кабинета министров за прошедший год.





Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно", - заявил глава государства.





Он подчеркнул, что работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам.





Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности. В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы", - рассказал Токаев.





По его словам, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана, поэтому правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.





Также глава государства отдельно высказался о резком падении курса тенге и работе руководителей экономического ведомства.





Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции. Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере", - заявил Токаев.





По его словам, главная задача - это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.





Он оценил работу руководителей-экономистов как посредственную.





Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле", - подчеркнул президент.





Напомним, в конце года Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. По его данным, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%. Что касается роста экономической активности, в Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году он будет находиться в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году - 4,6-5,6%, в 2027 году - 3,3-5,3%.



