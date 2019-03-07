Президент озвучил ряд проблем системы образования и поручил решить их

Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам дальнейшей модернизации системы образования, передает Kazakhstan Today.





В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы дальнейшей модернизации отечественной системы образования в соответствии с направлениями текущего Послания "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", сообщает пресс-служба Акорды.





"Во всех наших планах развития важное внимание уделяется научной сфере. Состояние науки зависит от уровня образования. Если мы не будем развивать систему образования, начиная с ее начальной ступени, то мы не добьемся значимых результатов. В данном процессе ключевую роль играет Министерство образования и науки", - сказал глава государства.





Нурсултан Назарбаев остановился на итогах работы по совершенствованию образовательной системы страны.





"За последние 2 года общий объем финансирования системы образования и науки из бюджета увеличился на 22%, составив более двух триллионов тенге. В сфере дошкольного образования охват детей в возрасте от 3 до 6 лет достиг 95%. В среднем образовании 70% детей охвачены обновленным содержанием образования. С 1 января 2018 года размер должностного оклада более 205 тысяч учителей увеличился на 30%. С 1 сентября 2019 года увеличение заработной платы коснется еще 90 тысяч учителей", - сказал президент Казахстана.





Он отметил, что в 583 колледжах технического и профессионального профиля продолжается реализация проекта "Бесплатное ТиПО для всех", а в сфере высшего образования принят закон, направленный на расширение академической и управленческой самостоятельности вузов.





"Мы также поставили цель - обеспечить студентов общежитиями. В целом, объем финансирования науки на 2018 год составил 43,7 миллиарда тенге", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что запланированные меры должны быть ориентированы на повышение качества образовательных услуг на всех уровнях системы, начиная с начальных ее ступеней до обучения в вузах.





В ходе совещания был заслушан доклад министра образования и науки Ерлана Сагадиева по совершенствованию сферы образования согласно положениям текущего Послания.





Приняв во внимание информацию министра, глава государства указал на ряд существующих проблем и требующих решения задач в системе отечественного образования.





"Необходимо обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием. Это вопрос компетенции правительства и акиматов. Поэтому ставлю перед правительством задачу за 3 года повысить квалификацию всех 55 тысяч воспитателей страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Он также поручил завершить переход среднего образования на обновленное содержание к 2021 году. В этой связи была отмечена необходимость внедрения новых программ, качественных учебников, а также новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.





"Нужно избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки. Хочу особо обратить внимание акимов всех регионов на качественное решение проблемных вопросов в школьном образовании на местах. Акиматам необходимо обеспечить комфортные и безопасные условия для развития и обучения школьников, начиная от качества питания в школьных столовых и подвоза детей. Вложения в образование каждого ребенка являются инвестициями в светлое будущее нашей страны", - сказал глава государства.





Нурсултан Назарбаев также указал на необходимость тщательной проработки законопроекта "О статусе педагога", поручив заложить в него реальные стимулы, направленные на повышение престижа профессии педагога. Он отметил, во все времена учитель занимал особое место в казахстанском обществе.





"Нужно развивать партнерство с частным сектором на всех ступенях образования. Необходимо продолжить внедрение подушевого финансирования в школах. Такой подход позволит повысить долю частного капитала в сфере образования. Это - мировой тренд. Нужно также оградить школы от бесчисленных проверок со стороны контролирующих органов", - сказал глава государства.





Президент Казахстана подчеркнул важность создания условий для повышения эффективности работы учителей. В этой связи было указано на необходимость обеспечения защиты прав и интересов педагогов, и пресечения нарушений правил внутреннего распорядка учащимися.





Ученики должны слушаться и уважать учителей. И родители, и преподаватели должны с обеих сторон наблюдать за ребенком", - сказал глава государства.





Наряду с этим, Нурсултан Назарбаев указал на существующую в настоящее время проблему трехсменных и аварийных школ, и поручил акимам регионов принять меры по решению данного вопроса. Президент напомнил о своем поручении по строительству 123 школ с целью ликвидации указанной проблемы.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на ходе реализации проекта по обеспечению граждан бесплатным профессионально-техническим образованием.





С прошлого года реализуется проект бесплатного ТиПО для всех. Наша задача - обучить человека первой рабочей профессии. В то же время, эти профессии должны быть востребованы экономикой. При этом дуальным обучением охвачено всего только 12% студентов ТиПО. Все ещё острыми остаются проблемы материально-технического и кадрового обеспечения колледжей", - сказал глава государства.





В данном контексте была отмечена необходимость принятия системных мер по модернизации технического и профессионального образования, а также увеличения доли дуального образования.





В сфере высшего образования вузам предоставлена академическая свобода и самостоятельность. Следовательно, возросла и ответственность. Теперь следует поднять перед вузами вопрос о трудоустройстве своих выпускников. Если они не могут найти работу, то это означает, что вуз не выполняет свою роль", - сказал глава государства.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность своевременной реализации поручения по строительству студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до конца 2022 года.





Необходимо обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения по мерам, принимаемым государством, для повышения качества и доступности образования. Необходимо постоянно поддерживать эффективную обратную связь с населением, чтобы казахстанцы понимали суть проводимых преобразований и участвовали в них. Все усилия государства направлены на повышение жизненного уровня нашего народа. Благосостояние будет расти, когда люди будут получать качественное образование, иметь востребованные профессии и достойную работу", - заключил президент Казахстана.





В завершение глава государства поручил Администрации президента обеспечить контроль качественной реализации всех поставленных задач.





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