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Президент поблагодарил экс-главу фонда "Самрук-Казына" за проделанную работу

30.03.2021 17011
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим председателем АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства поблагодарил экс-председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" за проделанную энергичную и продуктивную работу", - сообщает Акорда.

 
В свою очередь, Ахметжан Есимов выразил благодарность президенту за оказанную поддержку и доверие, а также пожелал главе государства успехов в работе на благо граждан Казахстана.
 
Напомним, Ахметжан Есимов покинул пост председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына". Вместо него эту должность возглавил Алмасадам Саткалиев.
 

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