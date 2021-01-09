Президент подписал поправки по вопросу дистанционного обучения

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним , 29 ноября депутаты сената на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования".

До пандемии процесс дистанционного обучения не был законодательно закреплен. Поправками уточняется понятие "дистанционное обучение" и определяется порядок его проведения. Также внесены нормы, обеспечивающие качественную подготовку учебников.

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