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Президент подписал поправки по вопросу дистанционного обучения

08.01.2021 12961
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Напомним, 29 ноября депутаты сената на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования". 
 
До пандемии процесс дистанционного обучения не был законодательно закреплен. Поправками уточняется понятие "дистанционное обучение" и определяется порядок его проведения. Также внесены нормы, обеспечивающие качественную подготовку учебников. 
 

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