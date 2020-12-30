Дистанционное обучение закрепили законодательно в Казахстане

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе сената, до пандемии процесс дистанционного обучения не был законодательно закреплен. Поправками уточняется понятие "дистанционное обучение" и определяется порядок его проведения. Также вносятся отдельные нормы, обеспечивающие качественную подготовку учебников.

Также палата приняла закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии ".

Законом вводится электронный ветеринарный паспорт в базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных. Также разрешается использование фото и видеоаппаратуры для контроля государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. Это позволит снизить коррупционные правонарушения в этой сфере.

Кроме того, депутаты приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли"

По мнению сенаторов, действующий закон включает в себя излишние регуляторные нормы, которые снижают приток иностранных инвестиций, и финансовые организации практически не кредитуют данную отрасль. Новым законопроектом отменяются излишние административные барьеры. Это, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат отрасли, увеличить посевы хлопчатника, повысит качество хлопка и экспортную выручку казахстанских компаний.

В ходе заседания сенаторы также приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности". Документ способствует повышению качества оказания охранных услуг. В частности, будет проводиться лицензионный отбор охранных организаций для обеспечения надежной охраны стратегических, особо важных объектов и объектов, уязвимых в террористическом отношении. Такое требование соответствует международным стандартам к охране объектов и повысит безопасность граждан.

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