Мажилис одобрил признание закона "О развитии хлопковой отрасли" утратившим силу

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента депутаты в первом чтении одобрили законопроект "О признании утратившим силу закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Предлагается дерегулировать систему хлопковых расписок посредством постановки на утрату отраслевого закона с одновременным внесением соответствующих изменений в нормы действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Наряду с этим, законопроектом исключается лицензирование деятельности хлопкоперерабатывающих организаций по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском хлопковых расписок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства