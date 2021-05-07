Президент подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, воинское звание генерал-лейтенант присвоено: Хусаинову Марату Рахимовичу, Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу. Воинское звание генерал-майор присвоено: Аймурзину Айдару Асфандияровичу, Акбалину Рустему Нурсултановичу, Алдиярову Нурлану Капановичу, Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу, Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу, Кучекбаеву Мереке Матимовичу, Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу.

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности присвоено: Дуанбаеву Айбару Аманбековичу, Конкашеву Шингису Рахатовичу, Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу.

Специальное звание генерал-майор полиции присвоено: Баймукашеву Мурату Калибековичу, Бекиеву Оналу Ботаевичу, Дарменову Акынкали Даутбаевичу, Заппарову Арыстангани Расилхановичу, Масимову Нурлану Мырзахановичу, Тулебаеву Марату Сагинтаевичу.

Специальное звание генерал-майор юстиции присвоено Ешмагамбетову Жанату Болатовичу.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса присвоено: Абдиханову Кайрату Алиханулы, Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу, Кожабаеву Максату Аманкуловичу, Шалабаеву Серику Рыскалиевичу.

Высший квалификационный класс 3 категории присвоен Шабдару Нурлану Аманкелдіулы.

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