Президент подписал закон относительно обмена сведениями в ЕАЭС о продукции, не соответствующей техрегламентам

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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере", сообщает пресс-служба Акорды.
Соглашение определяет принципы и подходы осуществления в государствах-членах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза в целях гармонизации законодательства государств-членов в указанной сфере.
В соответствии с документом, государственный контроль проводится органами государственного контроля государств-членов, уполномоченными в соответствии с законодательством государств-членов, на основе следующих принципов:
- презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- гласность деятельности органов государственного контроля (надзора);
- обеспечение защиты прав потребителей;
- системность проведения государственного контроля (надзора);
- профессионализм и компетентность должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
- соблюдение прав и законных интересов проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- соблюдение законности при назначении и проведении мероприятий по государственному контролю (надзору), вынесении решений по их результатам;
- независимость органов государственного контроля (надзора) от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей (в том числе потребителей);
- недопустимость совмещения одним органом государства-члена полномочий по государственному контролю (надзору) с полномочиями по аккредитации, за исключением осуществления органом по аккредитации государства-члена контроля за деятельностью аккредитованных органов по оценке соответствия государств-членов (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров));
- объективность и беспристрастность должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
- государственное финансирование деятельности органов государственного контроля (надзора);
- приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием (за исключением случаев, когда непринятие мер по выявлению и пресечению распространения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, может привести к причинению вреда жизни и (или) здоровью человека, жизни и (или) здоровью животных и растений, вреда окружающей среде);
- оценка риска нарушения требований, установленных техническими регламентами Союза;
- недопустимость проведения в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, установленных техническими регламентами Союза, несколькими органами государственного контроля (надзора) государства-члена.