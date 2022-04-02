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Президент подписал закон, облегчающий выявление двойного гражданства

01.04.2022, 17:30 10811
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормы соглашения позволят получать сведения из стран СНГ о наличии или отсутствии гражданства. Новая мера позволит эффективнее проводить работу по выявлению фактов двойного гражданства в Казахстане и других странах Содружества. Кроме того, соглашение создает дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также помогает установить место проживания человека за границей.
 

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Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета

01.04.2022, 21:49 5706
Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета
Фото: Акорды
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных результатах деятельности ведомства в первом квартале и задачах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ермек Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства КНБ, сообщает пресс-служба Акорды
 
Принятыми КНБ мерами из незаконного оборота выведено 1769 единиц оружия, 273 гранаты и 49303 боеприпаса, в том числе похищенного во время январских событий.
 
В рамках борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 6 нарколабораторий, ликвидировано 10 международных и 11 региональных наркоканалов. Изъято 404,5 кг различных видов наркотиков и более 2 тонн прекурсоров.
 
В сфере охраны государственной границы задержано 2225 правонарушителей режима.
 
Не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 млн тенге, товаров народного потребления - на 1,3 млрд тенге, горюче-смазочных материалов - на 25 млн тенге.
 
Пресечена деятельность 57 нарушителей режима территориальных вод, изъято 98,7 км орудий браконьерского лова. Предотвращенный ущерб составил более 500 млн тенге.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.
 

Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами

01.04.2022, 20:45 6751
Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, в круг обязанностей первого заместителя премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ. Также Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
За заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики. Также в круг координируемых вопросов входят взаимодействие государства и гражданского общества. 
 
Заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координация международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями. В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами. 
 
Заместитель премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. 
 
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий. Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей, координации международных финансовых институтов. В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.
 

В Минобороны РК прокомментировали передвижение российской техники в Костанайской области

01.04.2022, 19:30 8156
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министерство обороны Казахстана прокомментировало появившееся в соцсетях видео, на котором заснята российская техника в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд", - сообщили в пресс-службе МО РК. 

 
В МО РК добавили, что подразделение находилось в Казахстане с 14 марта в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области.
 
Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля "Союз МС-21", а также приземление корабля "Союз МС-19".
 
 

Аким Жетысуского района Алматы прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат"

01.04.2022, 19:18 8871
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Земельный участок площадью 97 соток, расположенный в Жетысуском районе, ул. Северное кольцо, 9, на основании постановления акимата Алматы от 3 апреля 2015 года первично был предоставлен ТОО "ТКМ" в аренду до 3 марта 2018 года (договор аренды от 16 апреля 2015 года).
 
В связи с истечением срока ТОО "ТКМ" несвоевременно обратилось в акимат города в апреле 2018 года о продлении аренды на земельный участок, на что получило отказ, который впоследствии был обжалован ими в суде.
 
Решением специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) от 07.08.2018 г. ТОО "ТКМ" отказано в удовлетворении требований в полном объеме.
 
Постановлением городского суда от 19.12.2018 г. решение первой инстанции оставлено без изменения.
 

Далее земельный участок был передан в июне 2019 года как инвестиционный проект, затем предоставлен ТОО "Almaty CPS" во временное, краткосрочное землепользование сроком на 4 года 11 месяцев. Данное решение акимата было также обжаловано в суде, и договор аренды был расторгнут. Таким образом, суд поставил точку в этом споре, и земля в настоящее время находится во владении государства", - сообщила аким.

 

Для того чтобы обеспечить интересы предпринимателей, все это время находящихся на спорной территории и плативших арендную плату ТОО "ТКМ", не имеющему на взимание аренды никаких законных прав, мною были проведены ряд встреч как с предпринимателями, так и с директорами соседних модернизированных рынков", - добавила Гульнара Кокобаева.

 
Она отметила, что в ходе встреч с предпринимателями были высказаны опасения в отношении того, что соседние рынки будут заставлять выкупать их торговые места или повысят аренду и т.д. 
 

Для того чтобы соблюсти их интересы, мною были приглашены все директора соседних рынков, которые дали гарантии и готовы их закрепить в письменных договорах аренды, при этом они дали льготы в виде каникул в течение определенного периода от 1 до 3 месяцев, неповышения суммы за аренду в течение года и т.д.", - сообщила аким района.

 
По ее словам, некоторые из предпринимателей уже заключили такие договоры. Учитывая последние события, есть признаки того, что ТОО "ТКМ" использует арендаторов в собственных интересах.
 

Назначен новый глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

01.04.2022, 19:10 8421
Назначен новый глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Алин Санджар Мендыбаевич, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Санджар Алин родился 30 августа 1984 года в Алматы.
 
В 2007 году окончил Regents Business College по специальности "международный маркетинг", в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.
 
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.
 
Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО "Казахстанские телекоммуникации ("Кателко Плюс")".
 
В 2006 году занимал должность менеджера по маркетингу в международном представительстве компании Bangand Olufsen, позже был переведен на должность директора по региональному развитию. 
 
В 2010 году назначен начальником отдела управления активами в АО "Управляющая компания Asia Capital".
 
В 2011 году основал ТОО "Friendy Energy", занимавшееся электроаудитом, проектированием и внедрением энергосберегающих систем.
 
С декабря 2014 года осуществлял консультативную деятельность в "Корпоративном университете "Самрук-Казына" ("АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"), проводя оценку перспективности существующих проектов оборонно-промышленного комплекса, а также отвечал за развитие направлений по производству продукции военного и двойного назначения.
 
В 2016 году назначен директором Атырауского филиала ТОО "Тениз Сервис" - специализированной дочерней компании АО НК "КазМунайГаз". Осуществлял руководство рабочей группой по проекту "МаТраГ строительство маршрута транспортировки грузов" по заказу "ТенгизШеврОйл" (ТШО) для проекта FGP (проект будущего расширения).
 
В 2017 году исполнял обязанности генерального директора ТОО "Good Wiil Partners", специализируясь на управлении бизнесом, консалтинге в области повышения энергоэффективности, внедрении новейших технологических решений в сфере ЖКХ.
 
С 2019 по 2020 год занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
 

В РК в новом формате проведут контрольную проверку войск

01.04.2022, 18:56 9716
В РК в новом формате проведут контрольную проверку войск
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Вооруженных силах Казахстана завершается зимний период обучения, по итогам которого традиционно будет проведена контрольная проверка войск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этом году в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева проверка пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Генеральным штабом спланированы соответствующие мероприятия. Однако вместо привычных контрольных занятий по предметам боевой подготовки, которые проводились ранее в пунктах постоянной дислокации, в этот раз войска будут проверены в ходе практического выполнения учебно-боевых задач.
 
Контрольная проверка пройдет в апреле. Личный состав с боевой техникой будет направлен из воинских частей в другие регионы страны. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы. Назначенные районы воинские части узнают только в день получения задачи.
 

Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий", - отметил начальник департамента боевой подготовки генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.

 
Президентом страны - верховным главнокомандующим поставлена задача по повышению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию системы боевой подготовки личного состава.
 

Президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан

01.04.2022, 16:08 11806
Президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.
 
Наурызбай кажы Таганулы сообщил главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме "Ислам - религия единства и солидарности". В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие "Школы бабушек", которая призвана укрепить связь между поколениями.
 
Президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.
 

Как будет разделена Алматинская область, рассказали в акимате

01.04.2022, 15:47 10221
Как будет разделена Алматинская область, рассказали в акимате
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - В акимате Алматинской области рассказали, как будет разделен регион в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352 населенными пунктами, на территории Алматинской области - 1 город и 9 районов, в составе которых - 380 населенных пунктов. Акимат Алматинской области разработал алгоритм действий по принятию указа президента РК об административно-территориальном устройстве. Кроме того, создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли руководители соответствующих областных управлений и территориальных органов", - сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе внеочередной сессии областного маслихата. 

 
Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции и придадут мощный импульс развитию двух регионов, отметил аким области.
 
По его словам, на сегодня разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса. Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.
 
Вместе с тем аким области озвучил ряд проблемных вопросов с финансированием, вытекающих в связи с переездом. В их числе: аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилья для сотрудников и членов их семей. В настоящее время производятся расчеты по данным расходам, и в дальнейшем будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.
 
В ходе состоявшейся сессии маслихата депутаты единогласно поддержали инициативу президента о разделении Алматинской области на две, отметив, что эта мера позволит эффективно развивать оба региона.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском послании поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Ожидается, что новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия.
 

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