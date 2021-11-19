Система Orphus

Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности

18.11.2021, 18:52 33535
Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности
Фото: DalmaNews
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, а также заявил, что Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры.
 

Комментарии

новости по теме

В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности

18.11.2021, 19:50 24922
В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 18 ноября под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая заседание, Гизат Нурдаулетов отметил, что в прошедшем периоде органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Прокурорам всех уровней поручено обеспечить качественное выполнение поручений главы государства по противодействию мошенничеству, финпирамидам, половым преступлениям против детей и наркоторговле.
 
С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители генпрокурора. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.
 
Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели - согласование ключевых процессуальных решений прокурором позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.
 
С начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не согласованы или направлены на доработку. Как итог, повышается качество следствия, на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту.
 
В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.
 
В результате, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч гектаров земель на 4,8 миллиарда тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения.
 
По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.
 

Глава государства подписал закон о контроле денежных операций политиков

18.11.2021, 19:08 30241
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому закону, за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство. 
 
Кроме того, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности. 
 

Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры

18.11.2021, 18:02 25597
Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры
Фото: Facebook/Berik Uali
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК заявил, что Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме", - цитирует президента Kazpravda.kz

 
При этом Казахстан остается приверженным соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств, сказал Токаев.
 

При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность", - отметил глава государства.

 
Прежде всего нужно решительно отстаивать интересы Казахстана, заключил Токаев.
 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов